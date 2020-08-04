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Cengiz Ünder kadroda, Mert Çetin yok

Roma, Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı mücadelenin kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İtalyan ekibinde Cengiz Ünder kadroda yer alırken, Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda, perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesi kadrosunu UEFA'ya bildiren İtalyan ekibinde, milli yıldız Cengiz Ünder kadroda yer aldı. Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.

Perşembe günü 19.55'te başlayacak mücadelede Roma'nın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı: Pau Lopez, Mirante, Peres, Fazio, Ibanez, Mancini, Santon, Spinazzola, Kolarov, Cristante, Diawara, Kluivert, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Perotti, Cengiz Ünder, Veretout, Villar, Zaniolo, Dzeko, Kalinic.

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