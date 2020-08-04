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Aykut Kocaman'dan Alanyaspor'a olumsuz yanıt

Teknik direktör Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un kendisi için yaptığı teknik direktörlük teklifine olumsuz yanıt verdi.

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Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başarılı teknik adam, geçen Şubat ayında İttifak Holding Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra birçok teklif aldı.

Her zaman uzun soluklu ve gerçekçi bir takım gelişimini önde tutan Kocaman, bu prensiplerine uyan bir kulüple yeniden sahalara dönmek istiyor. Kocaman'ın adı önceki haftalarda Göztepe için gündeme gelmişti. Daha sonrasında Göztepe teknik direktör İlhan Palut ile yola devam etme kararı aldı.

Alanyaspor'da Aykut Kocaman gündemi 
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut'un ayrılmasından sonra yeni teknik direktör arayışlarına giren Aytemiz Alanyaspor'un takımın başında görmek istediği ilk isim belli oldu.

Kocaman'dan olumsuz yanıt
Ligi 5. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayarak başarılı bir sezon geçiren Akdeniz ekibi, Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Ancak, Süper Lig'den birçok takımdan teklif alan Kocaman, Alanya'ya olumsuz yanıt verdi. 

Kasım ayına kadar dönmeyecek
Kocaman, pandemi sürecinin henüz bitmediğini ve bugün itibarıyla Kasım ayına kadar yeşil sahalara dönmeyi düşünmediğini söyledi. Kocaman, kendisine teklif eden diğer takımlara da aynı yanıtı verdi.

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