Gençler plajlara gitti vaka sayıları arttı! Korkutucu seviyede!

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 18 milyonu geçerken salgının özellikle Avrupa'da "hortlaması" yetkilileri harekete geçirdi. Başta Fransa ve İspanya olmak üzere deniz turizminin olduğu birçok bölgede, gençler plajlara gidince vaka sayısı arttı.

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Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alan Avrupa’da havaların ısınması ve deniz sezonunun başlamasıyla birlikte vaka sayısında ani bir yükseliş başladı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da corona virüsü verilerini paylaşarak salgının artmasının arkasındaki sebebi yazdı. Gazete, “Gençler plajlara ve barlara gitmeye başlayınca corona virüsü vakaları Avrupa’da artmaya başladı. Bahar aylarında uygulanan karantinadan sıkılan gençler, kıta genelinde Covid-19’un artmasına sebep oldu. Avrupa’nın geçen aylarda virüse karşı elde ettiği kazanımlar yok oluyor” yorumunu yaptı.

100 bin insandan 19’u genç hasta

Sözcü'de yer alan habere göre; başta Fransa ve İspanya olmak üzere birçok ülkenin sahil şeridinde vaka sayısının arttığı belirtilirken 20-25 Temmuz arasında Fransa’da 20-29 yaş aralığındaki her 100.000 insanda vaka sayısı 19.6’yken ülke genelinde bu sayısının 9.7 olduğu kaydedildi.

İtalya yükselişe geçti

Özellikle genç kitlenin hastalığı yaşlılara bulaştırmasından endişe edilirken benzer bir durum İtalya’da da var. Corona virüsü salgınından en çok yara alan Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya’da son aylarda yükselişe geçen yeni vaka sayısının özellikle 40’lı yaşlardaki insanlarda görüldüğü belirtildi. Nisan ayında hasta olan insanların sayısı 60’ın üzerindeydi.

Vaka artışı korkutucu seviyelerde

Öte yandan Almanya’nın corona virüsüyle mücadelede önde gelen kurumlarından Robert Koch Enstitüsü de corona virüsü vakalarında gençler arasında bir artış olduğunu duyurdu. Corona virüsü salgının artış yaşadığı ve bu sebeple turizminin de zarar gördüğü İspanya’da da veriler gençler arasındaki vaka artışı korkutucu seviyelerde.

Gençler rahat durmuyor

İspanya’da 15-29 yaş aralığındaki vaka sayısı ülke genelindeki vaka sayısının yüzde 27’sine denk geliyor. Bu oran Mart ayının sonunda yüzde 6 seviyesindeydi. Mayıs ve Temmuz aylarında hastaneye kaldırılan corona virüsü vakalarının yüzde 8’inin bu yaş grubunda olduğu belirtilirken, 3. Carlos Sağlık Enstitüsü’nün verilerine göre Mart ayında bu oran yüzde 2.2’ydi.

Bakan Koca da uyarmıştı

Corona virüsü salgını ile ilgili dün öğle saatlerinde bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tatilcilerin dikkatli olması gerektiğini söylemişti. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Koca, “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” demişti.