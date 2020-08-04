Galatasaray'ın istemediği Mustafa Kapı 5 yıllığına Lille’de

Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı genç futbolcu, cumartesi günü Fransız ekibine 5 yıllık imza atacak.

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Galatasaray altyapısından yetişen ve profesyonel sözleşme yapmadığı için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı, cumartesi Lille'e imza atacak.

2002 doğumlu orta saha; Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Ferhat Çoğalan'ın ardından Fransız ekibinin 5. Türk futbolcusu olacak. France Football'un haberine göre sözleşme 5 yıllık.

Galatasaray'ın kasasına yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro (2.5 milyon TL) girecek. Kapı, 2018-19'da Sivas maçında 90+4'te oyuna girerek 16 yıl, 4 ay, 15 günle G.Saray tarihinin ligde forma giyen en genç oyuncusu olmuştu.