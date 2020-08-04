Patronlara emeklilikte kötü sürpriz! SGK uygulamaya son verdi

Kendi iş yerinde SGK'lı olarak çalışan patronlar, zorunlu olarak Bağ-Kur'a yönlendirildi. Böylelikle, binlerce patronun emeklilik maaşlarında 2 bin liranın üzerinde azalma yaşanacak.

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Emekli olmak için başvuruda bulunan pek çok şirket sahibi SGK sürprizi ile karşılaştı. Kendi iş yerinde SGK’lı olarak çalışanlar zorunlu olarak Bağ-Kur’a yönlendirilmeye başlandı. Bu durum binlerce patronun emeklilik maaşlarında 2 bin liranın üzerinde azalmaya yol açacak.

Uygulamaya son verildi

Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; Ekim 2008’den önce, çalıştığı şirkette ortak olanlar, AŞ’de kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi, genel müdür olanlar ile limited şirkette ortak olanlar, Bağ-Kur’lu oldukları dönemde ara vermeksizin prim yatırmış olmaları şartıyla SGK’dan emekli olabiliyorlardı.

SGK, 24.04.2019 tarih ve E.6285868 Sayı ile yayınladığı 2019/9 nolu genelgesi ile bu uygulamaya son verdi.

Değişiklik tartışma başlattı

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine ilişkin hazırlıklar şimdilik rafa kaldırılsa da bu kez işçiler yerine, patronların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili bir tartışmalar da başladı.