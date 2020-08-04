Muharrem İnce açıkladı! Evet parti kuracağım" 'Yılbaşına kadar' 'iftiranın kaynağı CHP

Muharrem İNce parti kuracağı iddiasını ilk kez net bir şekilde doğruladı. "Evet parti kuracağım" diyen İnce, partinin yeni yüzlerden oluşacağını söyledi. Muharrem İnce, yeni partinin yılbaşına kadar kurulmuş olacağını duyurdu.

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CHP'yi sarsan "Muharrem İnce yeni parti kuruyor" iddiası ete kemileğe büründü. Muharrem İnce'ye çok yakın bir isim sordu, İnce cevapladı. O cevaplar da Sözcü'den Saygı Öztürk'ün köşesinde yayınlandı. İşte Muharrem İnce'nin bomba açıklamaları...

– CHP'den ayrılacak mısınız?

Evet ayrılacağım.

– Parti kuracak mısınız?

Evet, yeni yüzlerle parti kuracağım.

İşte partinin kuruluş tarihi

– Ne zamana kadar partiyi kurmayı planlıyorsunuz?

Yılbaşına kadar partimizi kurmuş olacağız.

'Dostlarla ittifak'la değil tek başına iktidar

– Niçin parti kurma ihtiyacı duydunuz?

Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyet'in kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da, muhalefetten de memnun değilim. Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. Birinci parti olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. ‘Dostlarla, ittifaklarla' değil, kendi partimizle birinci olmak, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu, ‘Dostlarla birlikte iktidara geleceğini' söylüyor. Kendi partisindeki dostlarını unutmuş olan Kılıçlardoğlu mu dostlarıyla iktidar olacakmış? Uzak dostlarına bakacağına, partideki dostlarına el atmalı. Bu haliyle CHP umut olamıyor.

Yerel seçimde Kılıçdaroğlu'nun başarısı yok!

– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde önemli bir başarısı var. Bunu dikkate almıyor musunuz?

Son yerel seçimdeki başarı ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin başarısıdır. Bu başarı adayların ve Kürtlerin başarısıdır. Kürtler bize bu seçimi hediye etti. Ama Kürtlere bir teşekkür bile edemediler.

– Nasıl bir kadroyla çıkacaksınız?

Siyasette yeni yüzlerle yola çıkacağız. Yepyeni, alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış, memleket sevdalısı bir kadroyla yola çıkacağım.

Tuvaletin önüne oturtulmak...

– Kılıçdaroğlu'na niçin kırgınsınız?

Beni üzen bazı söylentilerin ve bazı uygulamaların kaynağının CHP Genel Merkezi olduğunu biliyorum. Son kurultayda CHP'nin Yalova delegelerinin yanına oturtuldum. Bunun için rahatsız değilim ama niçin belediye başkanları delegelerinin yanında oturtulmadı. Belediye başkanları da kendi illerinin delegesinin yanında değil, başka yerde oturtulmuş. Oysa, CHP geleneğinde belediye başkanları il delegelerinin olduğu yerde otururdu. Ahmet İsvan da, Murat Karayalçın da, Nurettin Sözen de öyle oturmuştu. Partimizin Cumhurbaşkanı adayıyım, beni tuvaletin önüne atmışlar. Yine sesimi çıkarmadım. Böyle bir şey olabilir mi? Buna rağmen Genel Başkan Kemal Kılıçdroğlu'na saygısızlık yapmadım ve konuşmasını da sonuna kadar dinledim. Genel başkan salondan çıkınca ben de çıktım.

Hakkımdaki iftiraların kaynağı Genel Merkez! Hele biri var ki...

– Kırgınlıklarınızda iftiralara uğramak mı etkili oldu?

Evet, hakkımdaki iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Hakkımdaki dedikoduların kaynağı da genel merkez. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı günün gecesi ‘Kaçırıldı', ‘Sarhoştu' aklınıza ne geliyorsa yaydılar. Hele birisi var ki onu Kemal Bey'le ben biliyorum. Ama o kişiyi milletvekili adayı göstermedi. Yani, beni sürekli olarak partimden soğuttular.

Amacamı CHP'yi bölmek değil! Türkiye'nin ihtiyacı var

– Niçin ortaya çıkmıyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz?

Türkiye'nin kuracağımız partiye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ortaya çıkmış değilim, herhangi bir gazeteciye açıklama yapmış değilim. Çünkü, şu aşamada sokağı takip ediyorum, sosyal medyayı izliyorum. Korkunç bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkan görüşlerden de anlıyorum.

– Yeni bir parti kurmanız, CHP'ye zarar vermez mi?

CHP'yi bölmek, parçalamak parlamenter sistemde olur. 50 artı 1'de, bir bölen olmaz ki. Ne kadar çoklu yapı olursa, o kadar iyi olur ve seçime katılım da artar. Bölme, parçalanma söylemleri tam cahillerin işi. Ama parlamenter sistem olsa anlarım. İlla bölücü arıyorlarsa, birlikte hareket ettiğimiz için kapının önüne konulan milletvekillerimizi, olağanüstü kurultay için imza veren delegelerin yeniden seçilmemesini engelleyenler bölücüdür.

– Açıklamayı ne zaman yaparsınız?

Açıklamayı kadroyu kurduktan sonra yapacağım. Partimizde alanında uzman isimler bulunacak ve onların varlığı da herkesi heyecanlandıracak.