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Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon Temmuz'da aylık yüzde 0.58, yıllık yüzde 11.76 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 12, aylık bazda yüzde 0.80 idi. Enflasyon Haziran'da yıllık yüzde 12.62, aylık yüzde 1.13 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 11.64'ten yüzde 10.25'e geriledi. Üretici fiyatları aynı dönemde yıllık yüzde 8.33, aylık yüzde 1.02 arttı. Bir önceki ay sırasıyla yıllık yüzde 6.17 ve yüzde 0.69 olmuştu.

Alkollü içeçek fiyatlarında büyük artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

En hızlı azalış alkolsüz içeceklerde

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,44 ile ulaştırma, %2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %2,38 ile ev eşyası oldu.

418 maddeden 111'inde düşüş yaşandı

Temmuz 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

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