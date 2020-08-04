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Bakan Albayrak gelişmeyi böyle açıkladı: Bu tarihi bir dönüm noktası

"Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti." açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelişmeyi "Bu tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

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Bakan Albayrak, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bu tarihi bir dönüm noktası"

Endeksteki yükselişe dikkat çeken Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor.

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