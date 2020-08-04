Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı Fenerbahçeliler isyan etti

Son dakika gelişmesine göre; TFF, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini açıklarken Fenerbahçeliler bu karar sonrası isyan bayrağını açtı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek. 2. Transfer ve Tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek.

Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Galatasaray, 493 milyon 398 bin 642 TL ile gelecek sezon en fazla harcama yapabilecek takım oldu.

En az Kayserispor harcayacak

Harcama limiti en az olan kulüp ise Hes Kablo Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip, sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek. Süper Lig’in yeni ekipleri Hatayspor, B.B Erzurumspor ve Fatih Karagümrük’ün harcama limiti ise 105 milyon 971 bin 153 TL.

Harcama Limiti en yüksek olan 5 takım (%15 sapma dahil)

Galatasaray 493.398.642 TL

Beşiktaş 298.099.722

Fenerbahçe 177.573.089

Başakşehir 170.654.928

Gaziantep FK 156.558.322

Trabzonspor 152.395.425

Bu tablo euroya çevrildiğinde ise şu rakam ortaya çıkıyor:

Galatasaray: 52 milyon 386 bin euro

Beşiktaş: 31 milyon 625 bin euro

Fenerbahçe: 18 milyon 838 bin euro

Başakşehir: 18 milyon 104 bin euro

Gaziantep FK: 16 milyon 608 bin euro

*Şu anki döviz kuruna göre hesaplanmıştır.

Fenerbahçeliler isyanda

Fenerbahçe için belirlenen harcama limiti sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi. Fenerbahçe taraftarları, TFF’nin açıkladığı harcama limitleri nedeniyle dekoder iptal kampanyası başlattığını duyurdu. Fenerbahçe gelirlerini yükseltmez ve Bankalar Birliği ile yapılandırmaya gitmezse açıklanan limitlerle transfer yapması çok zor.

#beinsportsiptal hastagı açıldı

Elektrik faturasını ödemeyen Beşiktaş'a ve sürekli vergisi sıfırlanan Galatasaray'a, şampiyon Başakşehir'den bile yüksek harcama limiti verildi. Bu durumu protesto eden Fenerbahçe taraftarı #beinsportsiptal hastagı ile decoderleri yayıncı kuruluşa sokmaya hazırlanıyor.