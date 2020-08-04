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Başakşehir tur için Kopenhag'a gitti

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile karşılaşacağı son 16 turu rövanş maçı için başkent Kopenhag'a uçtu.

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İstanbul Başakşehir, saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Güvenlik ve pasaport kontrollerinden geçen kafile daha sonra uçağa geçti. Teknik direktör Okan Buruk, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turu geçmek istediklerini belirten Buruk, "Başakşehir'in takımının tarihinde ilk defa çeyrek final şansı yakalaması ve ilk maçta aldığımız 1-0'lık üstünlük; ikinci maçta da avantajımızı korumak istiyoruz. Son 8'e kalmak bizim için çok önemli. Almanya'da yapılacak son 8'li turnuvada yer almak Başakşehir takımı olarak hem de Türkiye'yi temsil eden bir takım olarak bizim için çok önemli. En başından beri ülke puanına katkı yapmak istediğimizi hep söyledik. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunun bilincindeyiz. Bundan önce yaşadığımız sevinçleri tekrar Kopenhag'da sürdürmek istiyoruz. Son 8'in içerisinde olacağımız bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"Avantajlı görünüyoruz"
Turu geçmeleri halinde çeyrek finalde Manchester United ile eşleşebileceklerinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, şunları söyledi:

"İlk hedefimiz Kopenhag'ı geçmek. Kopenhag'ı geçtikten sonra Manchester'ı düşünmek istiyoruz. Açıkçası şu an tek odaklandığımız Kopenhag karşılaşması. Eğer son 8'e kalırsak, Manchester United bu senenin formda takımlarından biri. Tek maçlık oyunlar; seyircisiz. Her takımın maça ortak olduğu oyunlar. Biz bunu Kopenhag'da da yaşayacağız. Biz şu an Kopenhag'a karşı avantajlı görünüyoruz. Biz turu geçersek, sonra Manchester kağıt üzerinde bize karşı avantajlı görünüyor. Ama futbolun içinde her şey var."

İstanbul Başakşehir daha sonra THY'ye ait özel uçak ile saat 12.00'de Kopenhag'a uçtu. 

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