Fatmanur Altun'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Fitne ateşine odun taşıyanlar...

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamada ''Bu bariz FETÖ projesine, tek dertleri aile olan masum insanlarımızı ortak etmeye çalışan ve fitne ateşine sinsice odun taşıyanların iki yakası iki cihanda ellerimdedir!'' ifadelerini kullandı.

Abone ol

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara değindi.

Twitter hesabından paylaşımda buluna Altun, şu ifadeleri kullandı; ''Üzülerek ifade ediyorum ki İst. Söz. tartışması artık bir turnusol kağıdına dönüştü. Üç gündür gerek İst.Söz. gerekse LGBT konusunda görüşlerimizi net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Yazdıklarımız açık ve anlaşılır. Buna rağmen ısrarlı bir şekilde “haydi itiraf et, İstanbul Sözleşmesine iman ediyorsun” tonunda karşılıklar alıyorum. Dahası mesajlar, mailler ve telefon trafiği ile insanlara ulaşarak bu yargıyı onlarda da oluşturmaya, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar.

''Bizim pozisyonumuz nettir''

Aradıkları, mail, mesaj attıkları insanlar haber veriyorlar sağolsunlar. Bize biçtikleri rol belli; İstanbul Söz. üzerinden bizi LGBT destekçisi göstermek. Akıllara ziyan bir fitne! Üç gündür attığımız tweetler bütün hesaplarını bozmuş olacak ki; yazılanlar ortada olmasına rağmen insanlara okuduğunu anlamayan muamelesi yapmaktan ve gizli-açık lobilerle fitne kazanını kaynatmaktan çekinmiyorlar. Bizim pozisyonumuz nettir; İstanbul sözleşmesi nas değildir.

''Erdoğan’ı hedef göstermek, düşmanlaştırmak ancak Şeytan’ın aklına gelebilirdi''

Öte yandan artık siyasi bir hüviyet kazanan LBGT lobisinin ve endüstrisinin Türkiye’deki en büyük düşmanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnsanlara sağdan yaklaşarak, LGBT ile korkutarak Erdoğan’ı hedef göstermek, düşmanlaştırmak ancak Şeytan’ın aklına gelebilirdi.

''İki cihanda ellerimdedir''

Bu bariz FETÖ projesine, tek dertleri aile olan masum insanlarımızı ortak etmeye çalışan ve fitne ateşine sinsice odun taşıyanların iki yakası iki cihanda ellerimdedir! Hakkım kesinlikle helal değildir. Fitne, dedikodu ve iftiralarla arkasından konuştuğunuz... Bütün mümine kadınlar için Allah’a hesap vereceksiniz. Bir topluluğun kadınlarını hedef alan, gizli, kapaklı lobilerinizle oluşturduğunuz büyük çaplı İfk hadisesi nedeniyle Allah’ın gazabından korkmuyorsunuz ama sizi ve bütün şürekanızı O’na havale ediyorum.''