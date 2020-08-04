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Malatya depremi için 4 gün önce uyaran Prof. Naci Görür harita paylaştı 'önlem alınmalıdır' dedi

Malatya Pütürge'de saat 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremden 3 gün önce aynı bölgede deprem olabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Naci Görür, son paylaşımında "Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır." dedi.

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Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin doğusunda 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi. 

Yaşanan depremden bir kaç gün önce Prof. Dr. Naci Görür, 31 Temmuz'da 2020'de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde  saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" uyarısında bulunmuştu.

"Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor" demişti

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem MalatyaFayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

7.4'lük deprem uyarısı

Prof. Dr. Görür, açıklamasının devamında, "Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır" dedi.

"Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi"

Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. " ifadelerine yer verdi.

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