BIST 1.125
DOLAR 6,96
EURO 8,22
ALTIN 442,00
HABER /  GÜNCEL

Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

MUŞ’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 2020-1 Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek suçlarından” tutuklandı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilirken, gözaltına alınan 6 zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 3 şüphelinin ise daha önceden cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan 1 şüphelinin ise Suriye’de PKK/KCK/YPG saflarında firarda olduğu belirlenirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı güvendiği hekimin uyarılarını aktardı! 'Sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldı'
Malatya Pötürge'de 5.2 şiddetinde deprem! Çevre iller de sallandı
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri açıklandı Fenerbahçeliler isyan etti
Bakan Albayrak gelişmeyi böyle açıkladı: Bu tarihi bir dönüm noktası
Eşini yatağa bağlayıp ölümüne neden olmuştu! Yakınları Binbaşı Hüseyin Kurtdere’yi anlattı
Gram altın fiyatları güne rekorla başladı! 4 Ağustos altın fiyatları
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Tabip Odası: 488 sağlık çalışanına Kovid-19 tanısı kondu
Bilecik'te hiç vaka görülmeyen Pazaryeri ilçesinde 5 kişide koronavirüs çıktı
Lüleburgazlı Arif Gürsoy Gineli Nakanda ile evlendi
Çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açan sürücü telefonda 'Domuza çarptım' demiş
Başakşehir tur için Kopenhag'a gitti
Coşkun Sabah'ın kızı Roza mayolu fotoğraf paylaştı babasından yasak geldi
Yorumlar