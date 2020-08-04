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HABER /  SAĞLIK

Ankara Tabip Odası: 488 sağlık çalışanına Kovid-19 tanısı kondu

ANKARA Tabip Odası, kentte 4 Ağustos itibariyle koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısının 488'e yükseldiğini duyurdu.

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Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Twitter hesabından paylaştığı verilere göre sağlık sektöründe çalışan ve koronavirüse yakalanan kişilerin alanları açıkladı.

Tabip Odası'nın paylaşımı şöyle:

Uzman hekim 94, hemşire 81, temizlik işçisi 68, asistan 55, acil tıp teknisyeni 29, aile hekimi 27, tıbbi sekreter 16, mutfak çalışanı 7, idari personel 6, eczacı 6, diş hekimi 4, güvenlik 4, röntgen teknisyeni 2, laborant 2, işyeri hekimi 1, fizyoterapist 1, anestezi teknisyeni 1, mutemet 1.

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