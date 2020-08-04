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Lüleburgazlı Arif Gürsoy Gineli Nakanda ile evlendi

Demirören Haber Ajansı

KIRKLARELİ'den çalışmak için Gine'ye giden Arif Gürsoy, burada tanıştığı Nakanda Kante ile Lüleburgaz’da düzenlenen sokak düğünüyle evlendi.

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Lüleburgaz'dan Gine'nin başkenti Konakri'ye çalışmak için giden elektrik tesisatçısı Arif Gürsoy, burada kuaförlük yapan Nakanda Kante ile tanışarak arkadaş oldu. Arkadaşlıklarını ilerleten Gürsoy ile Kante, evlenmeye karar verince, düğünleri yapmak üzere Lüleburgaz'a geldi.

Çiftin düğünleri Gürsoy'un Kocasinan Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşti. Düğünde çalınan Erik Dalı türküsüne sahnede eşlik edip oynayan çift, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gineli Nakanda Kante ile evlenen Arif Gürsoy, "Gine'ye çalışmak için gittim. Burada Kante ile tanıştım. Birbirimize görür görmez aşık olduk. Bir süre kendisi ile arkadaşlık yaptım. Sonunda evlenmeye karar verdik. Lüleburgaz'a gelerek ailemizin ve dostlarımızın huzurunda düğün yaparak evlendik. Çok mutluyuz. Bir süre tatil yaptıktan sonra tekrar Gine'ye döneceğiz" dedi.

Damadın annesi Döndü Gürsoy, "Gelinim çok sevimli. Kanım kendisine kısa sürede ısındı. Kendisini çok seviyorum. Gelinime ve oğluma sağlık içerisinde mutlular diliyorum" dedi.

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