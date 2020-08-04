Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Malatya depremi açıklaması! Daha büyük deprem olmaz

MALATYA Pütürge'de bugün meydana gelen 5.2'lik depremle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çarpıcı açıklama. Ercan, "Doğu Anadolu kırığı yaşlı bir kırıktır ve büyük bir deprem üretemez" dedi.

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Malatya'da saat 12:37'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi.Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “5.2’lik bu deprem Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8’lik depremin doğrudan doğruya artçı depremindir” dedi.

1 Ağustos 2020'de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelmişti. Bu depremin ardından bölgede 7.4 büyüklüğüne kadar deprem olabileceği söylenmişti.

7.2'lik deprem açıklamalarına kulak asmayın!

Bu açıklamaya da değinen Ercan, “Koronavurüs süreci içinde korku ile bekleyen halkımızın 7.4’lük bir deprem olasılığına kulak asmaması gerekiyor. Bilimsel bir dayanağı yoktur” ifadesini kullandı. Doğu Anadolu fayının yaşlı bir kırık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu bilgileri paylaştı:

Depremi bilmek demek yerini/zamanını/büyüklüğünü bilmektir

Depremleri bilmek demek; depremini yerinin, zamanının ve büyüklüğünün söylemek demektir. Bilimsel olarak deprem açıklamalarının bu temele oturtulması gerekir.

Doğu Anadolu kırığında daha önce 6.8’lik bir deprem olmuştu. Bunun artçılarını gördük. Genellikle bir deprem odağının 10 kilometre içindeki depremleri, depremin artçıları olarak değerlendirilir. Kaldı ki Palu ile Sivrice arasındaki deprem odağının aralığı 60 kilometredir.

Bu aralıkta meydana gelen 5.2’lik bu deprem Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8’lik depremin doğrudan doğruya artçı depremindir.

Daha büyük bir deprem olması olasılığı oldukça düşüktür

Artçı depremlerin arkasından daha büyük depremin olma olasılığı oldukça düşüktür.

Koronavurüs süreci içinde korku ile bekleyen halkımızın 7.4’lük bir deprem olasılığına kulak asmaması gerekiyor. Bilimsel bir dayanağı yoktur. Buralarda kırık boyları oldukça düşüktür.

Yaşlı olan kırıklar deprem üretmez, genç olan kırıklar büyük deprem üretir. Doğu Anadolu kırığının üstünde artık büyük bir gerginlik birikmiyor. Bunu daha çok yüzde 52 oranında Kuzey Anadolu kırığı karşılıyor. Doğu Anadolu kırığı sadece yüzde 13’lük kısmı karşılıyor.

Malatya'daki deprem artçı bir depremdir

Doğu Anadolu kırığı yaşlı bir kırıktır ve büyük bir deprem üretemez. Üretebileceği en büyük deprem 7.2’dir. Onun için de yeterli bir kırık boyu olması gerekiyor.

Malatya’daki 5.2’lik deprem artçı bir depremdir. Abartılmaması gerekiyor. 4.3’den büyük bir artçı olmaz. 15 gün sallanır, sonra da durur.