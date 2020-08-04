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HABER /  POLİTİKA

HDP’li vekil Mensur Işık için 8 yıl hapis istemi

HDP’li vekil Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı. Eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.

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HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumruklayarak darp ettiği ortaya çıkmıştı. Yaralanan öğretmen Işık hastaneye gitmek istedi fakat HDP'li Işık, eşinin telefonunu aldı, hastaneye gitmesine de izin vermemişti.

Mağdur Ebru Işık Ankara 1. Aile Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.

8 yıla kadar hapsi isteniyor
HDP’li vekil Mensur Işık hakkında fezleke hazırlandı. Eşini kasten yaralama suçundan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.

Partiden ihraç edilmişti
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan fezleke düzenlenen Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

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