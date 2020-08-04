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Arap aşiretleri DSG’nin karargahlarına saldırıyor! Deyr ez Zor'da ateş çemberi

SURİYE’nin Deyr ez Zor bölgesinde Arap aşiret mensupları Demokratik Suriye Güçleri (DSG) karargahlarına saldırarak örgüt üyelerini esir aldı.

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Saldırıların, son zamanlarda aşiret reislerinin ve şeyhlerin DSG’den silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünün iddia edilmesi üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor.

Haseke’deki Sputnik muhabiri, Arap aşiretlerinin yüzlerce temsilcisinin sabah saatlerinde Deyr ez Zor’un doğu kesiminde DSG’ye karşı gösteriler düzenlediğini, ardından birkaç yüz kişiyle, DSG’nin karargâhını bastıklarını aktardı.

Silahlarla DSG karargahlarını bastılar

Deyr ez Zor’un doğusundaki El Havaidj, Diban ve El Şuhayl kentlerinde gösteriye çıkan Araplar, aşiret reislerinin öldürülmesinden sorumlu olan herkesin kendilerine teslim edilmesini talep etti, ardından göstericilere silahlı kişilerin de katılmasıyla El Havaidj ve Diban kentlerinde DSG’nin karargahlarını bastı. Baskınlar sırasında ateşli silahlar kullanıldı.

Bu arada ‘halkın öfkesi’ diye adlandırılan gösterileri hala sona ermiş değil, Deyr ez Zor ve civarlarında protestocuların sayısı giderek artmaya devam ediyor.

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