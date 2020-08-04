BIST 1.087
DOLAR 6,94
EURO 8,18
ALTIN 445,36
HABER /  FENERBAHÇE

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Cisse için karşı karşıya

İhlas Haber Ajansı

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sandro Wagner ve Cisse için girişimlerine devam ederken, Cisse için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Yıldız golcünün geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Abone ol

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvete önemli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Cisse'ye de teklif yaptı. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'a bu transferde rakip çıktı.

Harcama limitlerini bekleyen ve transferde bu doğrultuda hareket edecek olan Fenerbahçe de Cisse için nabız yokladı. Ancak sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için Vedat Muriqi'i satmayı planlıyor. Buradan gelecek olan parayla Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına transfer etmenin peşinde.

Şampiyonlar Ligi cezbediyor
Kariyerinim son döneminde olan Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş'ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ise Senegalli golcüyü cezbeden diğer faktörler.

Yıllık 1 milyon Euro önerilecek
Bu transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse'ye yıllık 1 milyon Euro önerilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Arap aşiretleri DSG’nin karargahlarına saldırıyor! Deyr ez Zor'da ateş çemberi
Bahçeli, Akşener'e 'eve dön' çağrısı yaptı! İYİ Parti'den Bahçeli'ye ilk cevap geldi
Türkiye Düşünce Platformu İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Mayınlı alana girdiğimizi fark ettik
Londra piyasasında TL'nin gecelik faizi yüzde 650'ye fırladı
Ankara Tabip Odası kentteki vahim tabloyu açıkladı: Yoğun bakım üniteleri doldu
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı! Muharrem İnce için ne dedi?
ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya'dan acı haber! Görevli müezzin yaşamını yitirdi
Yutma güçlüğü neyin belirtisi? Akalazya hastalığı nedir tedavisi
Bilecik'te hiç vaka görülmeyen Pazaryeri ilçesinde 5 kişide koronavirüs çıktı
Dünyada iflaslar 2021 sonunda 2019'a göre yüzde 35 artacak
5G en çok beynimizi etkileyecek hastalıklar tavan yapacak
Kurban bayramı kutlama sözleri yeni resimli kısa 2020
Yorumlar