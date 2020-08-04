BIST 1.087
DOLAR 6,90
EURO 8,15
ALTIN 444,58
HABER /  EĞİTİM

Açıköğretim Psikoloji programı için hazırlanan rapor Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplandı.

Toplantının ardından Kurul'un Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kurulumuz bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı üniversitelerimiz bünyesinde açılmış bulunan açıköğretim psikoloji lisans programları hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini içeren ön raporunu tamamlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Konut kredisi almak için doğru zaman mı?
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama! TRT çalışanları yaralandı
Almanya 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması
Gram altın güne rekorla başlamıştı! İşte son durum
Dolar ve euroda son durum! 4 Ağustos Salı dolar kuru
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Iker Casillas futbola son noktaya koydu
Mansur Yavaş’ın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştılar
Türkiye'de 8 aşı projesi aynı anda yürütülüyor
Bankalardan havale ücreti oyunu! 'Bankalar hukuk tanımıyor'
Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban derisi nasıl değerlendirilir?
Yorumlar