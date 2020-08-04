Dolar ve euroda son durum! 4 Ağustos Salı dolar kuru

4 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul serbest piyasada dolar 6,9770 liradan, euro ise 8,2090 liradan güne başlamıştı. Dolar kapanış saatinde ise 6.9697'den işlem gördü.

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Serbest piyasada 6,9603 liradan alınan dolar, 6,9697 liradan satılıyor. 8,2072 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 8,2376 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.

Takip edilen veriler

Yurt içinde, Kurban Bayramı tatili sonrası, haftaya bugün başlayacak olan piyasalarda enflasyon ve imalat sanayi PMI verileri takip edildi.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,76 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 3,29 azalarak 1.126,90 puana geriledi.