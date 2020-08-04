Gram altın güne rekorla başlamıştı! İşte son durum

4 Ağustos Salı gününe rekor seviyede başlayan gram altın 443 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları, Kurban Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından bugün yurt içi piyasalarda işlem görmeye başladı.

Altın uzmanları, koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle rekorlar kıran altının onsunda dün kar satışlarının etkili olduğu görüldü.

Gram altında 435-450 lira bandı

Altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki gerileme ile değer kaybeden altının gram fiyatı az da olsa aşağı yönlü hareket etti. Altın uzmanları, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini söyledi.