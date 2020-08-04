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Mansur Yavaş’ın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştılar

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı kullanılarak vatandaşlardan para toplandığı tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Telefonla para talep eden bu art niyetli kişilere asla itibar edilmemesini önemle rica ederiz" açıklaması yaptı.

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Belediye, son günlerde bazı art niyetli kişiler tarafından telefonla aranan vatandaşlardan Başkan Yavaş ve belediye bürokratları adına para toplandığının tespit edildiğini duyurdu. 

Vatandaşları bu kişilere itibar etmemesi yönünde uyaran belediye, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

"Asla itibar edilmemeli"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Son günlerde bazı art niyetli kişilerin vatandaşlarımızı telefonla arayarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları adına yardım kampanyası düzenlediğini belirtip, para toplamak istediği tespit edilmiştir.

Belediyemizin telefonla yardım ya da bağış isteme gibi bir kampanyası bulunmamakla birlikte, telefonla para talep eden bu art niyetli kişilere asla itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Yapılan ihbarlar sonucu gerekli hukuki süreci başlatan Büyükşehir Belediyesi, bu kişiler hakkında dolandırıcılık kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

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