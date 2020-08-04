Almanya 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, koronavirüs salgınından dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırdı

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Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı, Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.

Alman tabipler birliği başkanı ikinci dalga uyarısı yaptı

Alman tabipler birliği başkanı, Almanya'da ikinci dalganın başladığını söyledi. Hastanelerde de ikinci dalga hazırlıkları yapılıyor. Ama bu kez farklı önlemler alınıyor.