Muğla Köyceğiz'de dumanlar gökyüzünü kapladı! İspanyol uçakları yangınla mücadele ediyor
MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesinde Perşembe günü başlayan yangın devam ediyor.
29 Temmuz Perşembe günü Muğla’nın Köyceğiz Yeşilköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Yangın dün yerleşim yerlerine tehdit edince ilçeye bağlı Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka Mevkii, Taşdibi Mahalleleri’nde yaşayanlar binlerce insan tahliye edilmişti.
Yangın dün özellikle Zeytinalanı’nın yanı sıra, Köyceğiz’in dünyaca ünlü doğal hazinesi Yuvarlakçay’ın bulunduğu, Çayhisar ve Pınar bölgelerini tehdit etmişti.
Gece boyunca ilerleyen yangın bugün Karayel mevkii ile Kavacık Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı.
Sabah saatlerinden itibaren yangına havadan ve karadan müdahale edildi ancak yangın dağlık ve ormanlık arazideki yayılışını sürdürüyor.