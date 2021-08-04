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Muğla Köyceğiz'de dumanlar gökyüzünü kapladı! İspanyol uçakları yangınla mücadele ediyor

İhlas Haber Ajansı
Muğla Köyceğiz'de dumanlar gökyüzünü kapladı! İspanyol uçakları yangınla mücadele ediyor

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesinde Perşembe günü başlayan yangın devam ediyor.

Muğla Köyceğiz'de dumanlar gökyüzünü kapladı! İspanyol uçakları yangınla mücadele ediyor

29 Temmuz Perşembe günü Muğla’nın Köyceğiz Yeşilköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Yangın dün yerleşim yerlerine tehdit edince ilçeye bağlı Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka Mevkii, Taşdibi Mahalleleri’nde yaşayanlar binlerce insan tahliye edilmişti.

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Muğla Köyceğiz'de dumanlar gökyüzünü kapladı! İspanyol uçakları yangınla mücadele ediyor

Yangın dün özellikle Zeytinalanı’nın yanı sıra, Köyceğiz’in dünyaca ünlü doğal hazinesi Yuvarlakçay’ın bulunduğu, Çayhisar ve Pınar bölgelerini tehdit etmişti.

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Muğla Köyceğiz'de dumanlar gökyüzünü kapladı! İspanyol uçakları yangınla mücadele ediyor

 Gece boyunca ilerleyen yangın bugün Karayel mevkii ile Kavacık Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı.

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Muğla Köyceğiz'de dumanlar gökyüzünü kapladı! İspanyol uçakları yangınla mücadele ediyor

Sabah saatlerinden itibaren yangına havadan ve karadan müdahale edildi ancak yangın dağlık ve ormanlık arazideki yayılışını sürdürüyor.

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