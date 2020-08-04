BIST 1.087
DOLAR 6,91
EURO 8,17
ALTIN 447,33
HABER /  SPOR
ADV Bu Üniversitede İş Var!

Mert Hakan Yandaş'ın imza parası şoke etti

Galatasaray'ın kapısından dönüp Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı henüz giymeden krize neden oldu. Başarılı futbolcunun aldığı iddia edilen 10 milyon TL'lik imza parası, F.Bahçe'nin görüştüğü oyuncuların da yüksek miktarda imza parası istemesine neden oldu.

Abone ol

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yi bu süreçte birçok etken zorluyor. Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş için ödendiği ileri sürülen imza parası geliyor. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren yetenekli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Mert Hakan öncesinde ise Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından sarı-lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle koşullar değişti ve Mert Hakan kadroya dahil edildi. Yıldız oyuncunun tercihini değiştirip, Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olmasında imza parasının etkili olduğu savunuldu.

Transferler zora girdi
Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren futbolcuya 10 milyon lira gibi bir imza parası ödediği iddia edildi. Bu da diğer transferler için yönetimi zor duruma soktu.

Beklentiler büyük oldu
Ancak transfer dönemindeki bu iddialar yönetimin karşısına tekrar çıktı. 10 milyon liralık imza parası iddiası, transfer görüşmesi yapılan diğer isimlerin mali açıdan beklentilerini yükseltti. Yerli ve yabancı sözleşmesi biten oyuncular ile yapılan transfer görüşmelerinde bu iddialar sebebiyle futbolcuların imza parası beklentisi büyük oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail: Beyrut'taki patlamayla ilgimiz yok
Lazio, Vedat Muriç'e 15 milyon euro teklif etti
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Kasımpaşa'dan sert açıklama: Gerekirse ligden çekiliriz
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Açıköğretim Psikoloji programı için hazırlanan rapor Erdoğan'a sunuldu
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Tarkan'dan dikkat çeken Kurban Bayramı paylaşımı
Yorumlar