Mert Hakan Yandaş'ın imza parası şoke etti

Galatasaray'ın kapısından dönüp Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı henüz giymeden krize neden oldu. Başarılı futbolcunun aldığı iddia edilen 10 milyon TL'lik imza parası, F.Bahçe'nin görüştüğü oyuncuların da yüksek miktarda imza parası istemesine neden oldu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yi bu süreçte birçok etken zorluyor. Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş için ödendiği ileri sürülen imza parası geliyor. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren yetenekli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Mert Hakan öncesinde ise Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından sarı-lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle koşullar değişti ve Mert Hakan kadroya dahil edildi. Yıldız oyuncunun tercihini değiştirip, Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olmasında imza parasının etkili olduğu savunuldu.

Transferler zora girdi

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren futbolcuya 10 milyon lira gibi bir imza parası ödediği iddia edildi. Bu da diğer transferler için yönetimi zor duruma soktu.

Beklentiler büyük oldu

Ancak transfer dönemindeki bu iddialar yönetimin karşısına tekrar çıktı. 10 milyon liralık imza parası iddiası, transfer görüşmesi yapılan diğer isimlerin mali açıdan beklentilerini yükseltti. Yerli ve yabancı sözleşmesi biten oyuncular ile yapılan transfer görüşmelerinde bu iddialar sebebiyle futbolcuların imza parası beklentisi büyük oldu.