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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5765'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 234.934'e yükseldi. Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları günler sonra binin üzerine çıktı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 218 bini aştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 994 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 934, ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var'' ifadelerini kullandı

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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DÜNKÜ RAKAMLAR ŞÖYLEYDİ;

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