İsrail: Beyrut'taki patlamayla ilgimiz yok

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından, sabotaj iddiaları gündeme geldi.

İsrail, bir ilgimiz yok diyor

Oklar ise, tüm dünya tarafından Lübnan'la gerilim yaşadığı bilinen İsrail'e çevrildi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Kaza vurgusu dikkat çekti

Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

Hizbullah iddiaları yalanladı

Hizbullah’a yakın kaynakların Lübnan yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği açıklandı.

Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi.