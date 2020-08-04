Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kilometrelik alanın yol olduğu belirtildi. Reuters, ilk belirlemelere göre patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Patlama nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor

Patlama sonrası açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, gözyaşlarına hakim olamadı. Abbud, limandaki patlamayı atom bombası atılan Japonya'nın kentleri Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Patlayıcı deposundaki yangın büyük bir patlamaya neden oldu

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya patlayıcıların bulunduğu bir depoda çıkan yangının neden olduğu belirtildi.

Enkaz altında kalanlar var

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Patlama sonrası çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verilirken henüz net bir sayı belirtilmedi.

Patlamanın etkisiyle balkonlar yıkıldı

AFP'nin bölgedeki muhabiri, Beyrut'un ticaret bölgesi olan ve iş yerlerinin yoğun olduğu Hamra'daki tüm binaların dış cephelerindeki camların kırıldığını aktardı. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise bölgedeki binaların balkonlarının, patlamanın etkisiyle yıkıldığını anlattı.

KKTC'den hissedildi

Lübnan eski Başbakanı Hariri'nin evinin patlamanın yaşandığı alana oldukça yakın olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı'nın ilk açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

TRT çalışanları yaralandı

Öte yandan, TRT ofisi çalışanlarının yaralandığı kaydedilden olayda 2 kilometrelik alanın yok olduğu ifade edildi. Dumanların şehrin büyük bölümünden görülebildiği belirtilirken resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

Büyükelçi Çakıl'dan açıklama

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut'taki şiddetli patlamayla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Çakıl, "Patlamayı olduğu gibi hissettik, çok büyük bir patlamaydı" diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı bölgeye 1,5 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Çakıl, "Bulunduğumuz binanın bazı camları kırıldı" dedi.

Büyükelçiliğin bütün çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Çakıl, "Hepsiyle iletişime geçtim, çok şükür iyiler" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yardıma hazır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır."