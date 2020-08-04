Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

KKTC'DEN HİSSEDİLDİ

Lübnan eski Başbakanı Hariri'nin evinin patlamanın yaşandığı alana oldukça yakın olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı'nın ilk açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.