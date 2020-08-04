Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
El Arabiye kanalının son dakika haberine göre eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın görüntüsü adeta atom bombasını andırırken Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.
KKTC'DEN HİSSEDİLDİ
Lübnan eski Başbakanı Hariri'nin evinin patlamanın yaşandığı alana oldukça yakın olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı'nın ilk açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.
BÜYÜK BİR BULUT OLUŞTURDU
Patlamanın ilk görüntüleri, patlama yaşanırken evinin balkonundan yayın yapan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü.
HARİRİ'NİN DURUMU İYİ
Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.