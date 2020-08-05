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6 ile müftü ataması yapıldı! Resmi gazetede yayınlandı

Ordu , Mardin, Sinop, Edirne, Muş Kastamonu müftülüklerine atama yapıldı. Atamalar resmi gazetede yayınlandı...

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MÜFTÜ atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 6 ile yeni müftü ataması yapıldı. Ordu Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin Müftüğüne Sinop Müftüsü Ali Haydar Çelik, Sinop Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne Müftülüğüne Muş Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu, Kastamonu Müftüğüne ise Mustafa Bilgiç atandı. 

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