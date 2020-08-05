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Kastamonu'da korkunç olay! Domuz nöbetinde eşini vurdu

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, mısır bahçesihnde yabani domuzlara karşı nöbet tutan Yakup Zengin (52), karanlıkta fark edemediği eşi Fati Zengin'i (49) tüfekle ateş ederek öldürdü. 

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Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kezağzı köyünde meydana geldi. Mısır bahçesini yabanı domuz sürücünden korumak için nöbet tutan Yakup Zengin, o sırada bahçeye gelen eşi Fati Zengin'i fark edemedi. Bazı sesler ve gölge gören Zengin, tüfekle ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Fati Zengin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla eşini vuran Yakup Zengin ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. 

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