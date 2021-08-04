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Milas termik santrali yanıyor! Prof açıkladı : Zehirli gazlar saçıyor

Milas termik santrali yanıyor! Prof açıkladı : Zehirli gazlar saçıyor

MİLAS'ta termik santrali için korkulan oldu, santral alevlere teslim oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk, termik santral yangınının ne kadar tehlikeli olduğunu anlattı. Çıkan duman öldürücü bir zehir saçıyor.

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Milas termik santrali alevlere teslim olurken, içinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığı, su tanklarının doldurulduğu duyuruldu. Ancak santralde bulunan kömürler büyük bir felakete yol açabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk termik santral yangında çıkan dumanın zehirli olduğunu belirtip "Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım" dedi. 

İşte Prof. Öztürk'ün termik santral yangınının tehlikelerine ilişkin bilgilendirmesi:

-Tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır. Termik santralden rüzgar rüzgarın etkisi sürüklenencek gazlar zehirli. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım

Gelişi güzel (kontrolsüz) kömürün yanması sonucu oluşan gazlar ölümcüldür.

Söndürmede özel maske lazım

-Santral söndürme işlemi çok çok uzmanlık isteyen bir iştir. Aktif karbonlu maske maske kullanılması özellikle önemli. 

-Termik santralden salımlanan kirleticilerin hakim olduğu bölgelerde evlere aktif karbonlu maske dağıtılmalı, vatandaşın dışarı çıkması kesinlikle yasaklanmalı. Pencereler kesinlikle sıkı sıkı kapalı olmalı.

-Bölgede program yapan gazeteciler, hakim rüzgar yönünden uzak dursunlar ve mutlaka aktif karbonlu maske taksınlar. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşan gazlar sağlık için çok çok tehlikeli.

Bu çok tehlikeli
-Termik santralde 40 bin ton kömür stoğu olduğu iddia edilmekte. Bu doğru ise bölgede insan sağlığı için çok çok riskli hava kirliliği oluşur. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşacak kirleticiler, PM10, SO2, CO, NO2 kirleticileridir. Bu kirleticiler sağlık için çok tehlikeli

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