Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk Hava Kurumu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Adana, Eskişehir, Hatay, Mersin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla birlikte Türk Hava Kurumu’nu (THK) ziyaret etti.

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Görüşmeye Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da katıldı. CHP'lilerin THK ziyareti 45 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler THK Genel Müdürlüğü’nün ardından, THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde de incelemelerde bulunmak için Etimesgut’a gitti.

Kurumdan yanıt alınamamıştı

Kılıçdaroğlu, THK uçaklarının CHP’li büyükşehir belediyeleri tarafından kiralanarak doğrudan orman yangınlarında müdahalede kullanılmasının önünün açılmasını talep etmiş, ancak bir haftadır kurumdan yanıt alınamamıştı.

THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

''Şu andaki yönetim THK'yı toparlamaya çalışıyor. Gezdik, yöneticilerden bilgi aldık. Geçmişte orman yangınlarında başarılı olan bir kurumun bugün atıl olmasından son derece rahatsızız. Dün yaptığım çağrıda iş insanlarına görev düştüğünü, herkesin duyarlı olması gerektiğini anlattım.

11 büyükşehir belediye başkanı bir açıklama yaptı. THK'nın ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız diye. THK ile 1 büyükşehir belediye başkanlarından belirlenen bir heyetin bir araya gelmeleri, finans ihtiyaçları için çalışmaları gerekiyor. Bu yazı THK yetkililerine iletildi. THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Geçmişte bir takım yolsuzluklar yaşandı. Bu kuruma biz çocukluğumuzdan beri her türlü desteği verirdik.

THK bu hesabı her kuruma verir

Hükümet yetkililerine seslenmek isterim. 11 büyükşehir belediyemiz katkı verecek ama genel bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor. İktidar yetkililerine seslenmek isterim. THK tüzüğü gereği ihaleye girmemesi lazım. 1 yıllık 3 yıllık ihalelere girmemeli THK. Bu ihalelerden müstesna tutulmalı. Tüzüğünde görevi ne ise, orman yangınlarını söndürmekse bu yetkiyi verirsin. THK bu hesabı her kuruma verir. Medya olarak siz izlersiniz, siyaset olarak biz izleriz. Hükümet bu konuda yasa teklifi getirirse her türlü desteği veririz. Biz de kanun teklifi veririz.

14 milyon para da toplarız

Bu cumhuriyetin kurumudur, cumhuriyetin ormanlarına sahip çıkmak zorundadır. Her türlü çabayı göstermeye hazırız. Umarım iktidar sahipleri de gösterirler. Günlük siyasi tartışmalarından uzak tutarak bu kurumu ayağa kaldırmalıyız. Yazı 11 büyükşehir belediye başkanımızın aldığı karar kendilerine gönderildi. Desteğin yapılabilmesi için bir masanın etrafında uzmanlarla oturup belli kararların alınması lazım.

Eğer bize engel olmazlarsa, biz bu kampanyayı açarız değil 4 milyon, 14 milyon para da toplarız. Yeter ki toplanan para yerinde kullanılsın. Biz oturup THK yetkilileriyle bütün bu sorunları aşarız.''