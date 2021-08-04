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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli’nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti" açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

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