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Konya’da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun yakalandı

KONYA'nın Meram ilçesinde 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

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KONYA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı Mehmet Altun'un ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

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