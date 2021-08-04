Starlink uyduları nedir ormanları çizgi şeklinde yakıyor iddiası olay

Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları günlerdir devam ederken bugun ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre ormanlarımızı Starlink uyduları yakıyor. Peki nedir bu Starlink uyduları, gerçekten ormanları yakabilir mi?

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Starlink Uyduları Türkiye'de çıkan yangınların ardından yeniden merak konusu oldu.Sosyal medyada günün konusu olan iddiaya göre ormanları Starlink uyduları yakıyor.

Bakan Varank açıklamıştı: Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı. Türkiye’nin çeşitli noktalarından, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100’ün üzerinde ışık görüntülenmesi ile ilgili Bakan Varank, gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.

Starlink uyduları nedir: İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar merak uyandırdı. Işıkları kaydeden çok sayıda kişi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtiliyor.