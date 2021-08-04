Yangın söndürme topu nereden alınır yangın topu nasıl kullanılır?

Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangın devam ediyor. Yangın söndürme topları, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlıyor.

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Yangın söndürme topları nedir, nereden alınır ve nasıl kullanılır soruları merak ediliyor. Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınarı sonrasında yangın söndürme topları yeniden gündeme geldi. Yangın Söndürme Topu, taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.

Bakım onarım istemeyen basınçsız bir kaptır. Piyasada bulunan yangın söndürme topları yalnızca çıkan yangın alevin temas etmesiyle çalışır aksi halde çalışmaz.

Şahan Gökbakar paylaşmıştı: Oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar, Muğla Marmaris'te devam eden yangın bölgesinden yayın yapmıştı ve yangın söndürme topuna dikkat çekmişti.

Müdahale gelmeyince Gökbakar, söndürme çalışmalarına bölge halkıyla birlikte katıldı. O anlarda ünlü komedyen, “Ben bugün sabah itibarıyla buraya yangın topu denen bir malzeme bulup getirttim koli koli. Biz sabah burada yanan ufak tefek ateşlere, buradaki halkla beraber müdahale ettik ve buraları söndürdük.

Fiyatları birden arttı:

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre sosyal medyada sıkça dolaşan yangındaki ihtiyaç listesindeki ürünlerin fiyatları tek tek incelendi. En yüksek zammın ısıya dayanıklı yanmaz eldivene yapıldığı görüldü.

Öyle ki, 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 artarak 330 TL'ye çıkartıldı. İkinci yüksek zam ise yangın söndürme topunda yapıldı. 6 ay önce 262 TL olan yangın söndürme topu 480 TL'den satılıyor.

Yangın söndürme topu 480 TL'den satılıyor: 28 Temmuz'da başlayan yangınlarla birlikte zamlar da ayyuka çıktı. Örneğin 20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 TL iken 1 Ağustos itibarıyla yüzde 15 artışla 490 TL'ye çıktı. 28 Temmuz'da 165 TL olan tozlu 6 kg'lık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 TL, 60 TL olan 1 kg'lık yangın söndürme tüpü de 2 Ağustos itibarıyla yüzde 17'lik artışla 69 TL'ye yükseldi.