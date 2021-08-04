Sarıklı amiralin durumu da belli oldu! İşte YAŞ kararı

"Sarıklı amiral" Tuğamiral Mehmet Sarı'nın dosyasının da ele alındığı YAŞ'ta emeklilik kararı çıktı.

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Üniformanın üzerine giydiği sarık ve cübbe ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma açılan ve kamuoyunda ‘sarıklı amiral’ olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı daha önce önemli görevlerde yer almıştı. MSB Yüksek Disiplin Kurulu’nda soruşturma başlatıldıktan sonra görevden alınan Tuğamiral Mehmet Sarı YAŞ kararları ile emekli edildi.