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Adana'da ‘maske’ uyarısı yapan sağlıkçılara ‘Rambo’ bıçağıyla kabusu yaşattılar

Adana'da ‘maske’ uyarısı yapan sağlıkçılara ‘Rambo’ bıçağıyla kabusu yaşattılar

ADANA'da, aile sağlığı merkezine pansuman için gelen şüpheliler, maske uyarısı yapan sağlık çalışanlarına saldırdı. İçlerinden biri "Rambo" diye tabir edilen bıçakla sağlıkçılara korku yaşatırken, 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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Adana’nın Çukurova ilçesi 100. Yıl 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'ne pansuman için gelen iki kişi, girişte maske takmaları için ikaz edildi. Bunun üzerine dışardaki iki arkadaşını da çağıran şahıslar, maske takmayacaklarını söyleyerek “Her istediğimiz yere gireriz, bize kimse karışamaz” diyerek, sağlık çalışanlarına küfürler savurmaya başladı.

Saldırganlardan biri 40-45 santim büyüklüğünde “Rambo" bıçağı diye adlandırılan kesici delici alet çıkararak, sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada misafir olan bir doktor da darbedildi.

4 şüpheli gözaltında
Çevredeki esnafın ve hastaların müdahalesi ile kaçan saldırganlar, geldikleri otomobil ile Aile Sağlığı Merkezi'nden ayrıldı. 4 şüpheli polis tarafından yakalanarak, 100. Yıl Polis Karakolu'na götürüldü.

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