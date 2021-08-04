Bakan Süleyman Soylu duyurdu 106 milyon makaron ele geçirildi! Emniyet'i tebrik etti

Bakan Soylu Adana'da 106 milyon 700 bin boy makaran ele geçiren ekiplere teşekkür etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki teröristin öldürüldüğü operasyonda 106 milyon boş makaran ele geçirildiğini duyurarak bu rekor için Emniyet'i tebrik etti. Soylu şunları söyledi:

"Siirt Herekol'da, başarılı bir operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Jandarmamızı, Adana’da, 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalamaya imza atan Kahraman Emniyetimizi, tebrik ediyorum"