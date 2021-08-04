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Bakan Süleyman Soylu duyurdu 106 milyon makaron ele geçirildi! Emniyet'i tebrik etti

Bakan Süleyman Soylu duyurdu 106 milyon makaron ele geçirildi! Emniyet'i tebrik etti

Bakan Soylu Adana'da 106 milyon 700 bin boy makaran ele geçiren ekiplere teşekkür etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki teröristin öldürüldüğü operasyonda 106 milyon boş makaran ele geçirildiğini duyurarak bu rekor için Emniyet'i tebrik etti. Soylu şunları söyledi:

"Siirt Herekol'da, başarılı bir operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Jandarmamızı, Adana’da, 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalamaya imza atan Kahraman Emniyetimizi, tebrik ediyorum"

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