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Ömer Faruk Yurtseven nereli kaç yaşında Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

Ömer Faruk Yurtseven nereli kaç yaşında Ömer Faruk Yurtseven kimdir?

Ömer Faruk Yurtseven kariyeri ile dikkat çekmeye devam ediyor. NBA'de adından söz ettiren isimler arasında bulunan Ömer Faruk Yurtseven, Fenerbahçe'de forma giyerken NBA'ye transfer olmuştu. Peki, Ömer Faruk Yurtseven kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Ömer Faruk Yurtseven kimdir ve kaç yaşında? NBA ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi. İşte Ömer Faruk Yurtseven'in basketbol kariyeri...

Ömer Faruk Yurtseven 19 Haziran 1998 tarihinde Özbekistan'ın Taşkent şehrinde dünyaya geldi. NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Özbek asıllı Türk basketbolcu. Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

2014 senesinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en iyi 5'ine seçilen Ömer Faruk, aynı sene Jordan Brand Classic kampında boy gösterdi. 20 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Emporio Armani Milano karşısında ilk Euroleague maçına çıktı ve 2 sayı kaydetti. 2016 yılında ABD'ye gidiş şekli sebebiyle koçu Željko Obradović tarafından eleştirilmiştir.

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