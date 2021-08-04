Numan Kurtulmuş'tan ABD'nin Türkiye üzerinden Afgan hesaplarına sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Afgan göçmenle ilgili Türkiye üzerinden hesaplar yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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Numan Kurtulmuş, "Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan’ı onyıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler.

Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez.