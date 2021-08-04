Mustafa Varank gazeteci Cem Seymen'i ifşa etti: Kindar cahilliği

Bakan Mustafa Varank İspanya ekibinin global çağrı sonucu geldiğini sanarak minnettarlık mesajı yayınlayan gazeteci Cem Seymen'e tepki gösterip "kindar cahilliği" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İspanya'dan yangına yardım için gelen ekibin uluslararası çağrı sonucunda geldiğini sanan gazeteci Cem Seymen'e tepki gösterdi. Ekibin global call etiketiyle yapılan çağrı sonucu değil devletler arası yapılan görüşmeler sonucu geldiğini açıkladı.

Varank şunları söyledi: "Emekleri hiçe sayan şu üslup bir tarafa; o uçaklar, aidatlarını ödeyerek üye olduğumuz Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması'na (EUCPM) yaptığımız başvuru ile geldi. Biz de aynı yolla bir çok ülkeye destek olduk. Biraz az konuşsalar kindar cahillikleri bu kadar ifşa olmaz!"

Gazeteci Cem Seymen yaptığı paylaşımda "Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri. Önce strateji belirlediler ardından sortilere başladılar. Minnettarız." demişti.