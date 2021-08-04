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Hatay'da orman yangını çıktı! Ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da orman yangını çıktı! Ekipler harekete geçti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.

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Dörtyol ilçesi Şifalısu mevki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz ve 3 yer ekibi müdahale ediyor. Yangın şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

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