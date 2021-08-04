Hatay'da orman yangını çıktı! Ekipler harekete geçti
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.Abone ol
Dörtyol ilçesi Şifalısu mevki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz ve 3 yer ekibi müdahale ediyor. Yangın şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.
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