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Antalya Manavgat'ta küle dönen mahalledeki tek sağlam yapı görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Antalya Manavgat'ta küle dönen mahalledeki tek sağlam yapı görenleri şaşırttı

MANAVGAT'ta meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndü. Kalemler Mahallesi’nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü.

Antalya Manavgat'ta küle dönen mahalledeki tek sağlam yapı görenleri şaşırttı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü.

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Antalya Manavgat'ta küle dönen mahalledeki tek sağlam yapı görenleri şaşırttı

Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. 

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Antalya Manavgat'ta küle dönen mahalledeki tek sağlam yapı görenleri şaşırttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı.

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Antalya Manavgat'ta küle dönen mahalledeki tek sağlam yapı görenleri şaşırttı

Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının alevlerden etkilendiği görüldü.

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