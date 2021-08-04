Busenaz Sürmeneli kimdir aslen nereli kaç yaşında? Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman?

Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Hindistanlı rakibi Lovlina Borgohain'i yenerek finale yükseldi. Busenaz olimpiyatlarda ringe çıkarak galibiyet alan ilk Türk kadın boksör oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli?

Abone ol

Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu ana kadar pek çok organizasyonda başarı elde eden Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye adına finale çıkarak adını tarihe yazdırdı. Peki, Milli Boksör Busenaz Sürmeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Busenaz Sürmeneli kimdir: Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli yarışmaları:

2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul

2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA

2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN

2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid

2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)

2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu