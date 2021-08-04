BIST 1.415
DOLAR 8,44
EURO 10,02
ALTIN 492,53
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı kiralık olarak gönderdi

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı kiralık olarak gönderdi

Bursaspor'dan olaylı şekilde ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, kulübü tarafından Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralık olarak gönderildi.

Abone ol

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık kontrat imzalayan Ali Akman, gelecek seneyi Hollanda ekibinde kiralık olarak geçirecek.

Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Van'da TIR'ın dorsesinden 300 kaçak göçmen çıktı
Van'da TIR'ın dorsesinden 300 kaçak göçmen çıktı
Muğla'da uçakların biri gidip, biri geliyor! Yangınla mücadele sürüyor
Muğla'da uçakların biri gidip, biri geliyor! Yangınla mücadele sürüyor
AÖL kayıt yenileme 2021 ve açık lise ek sınav tarihi
AÖL kayıt yenileme 2021 ve açık lise ek sınav tarihi
Bülent Arınç orman yangınları için bombaladı! O yasayı hatırlattı! Erdoğan'ı hedef aldı Gökçek'i de unutmadı
Bülent Arınç orman yangınları için bombaladı! O yasayı hatırlattı! Erdoğan'ı hedef aldı Gökçek'i de unutmadı
Hilal Kaplan kimdir aslen nereli kiminle evli eşi Süheyb Öğüt mesleği
Hilal Kaplan kimdir aslen nereli kiminle evli eşi Süheyb Öğüt mesleği
Fahrettin Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
Fahrettin Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır
Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı paniği!
Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı paniği!
ALES başvuru ücreti 2021 ne kadar hangi bankaya ödenecek?
ALES başvuru ücreti 2021 ne kadar hangi bankaya ödenecek?
Bakan Mehmet Muş: Fahiş fiyat artışları incelemeye alındı
Bakan Mehmet Muş: Fahiş fiyat artışları incelemeye alındı