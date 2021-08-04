Eren 13 operasyonu 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.