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Eren 13 operasyonu 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Eren 13 operasyonu 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Taarruz helikopterinin yanı sıra  Hava  Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 

pkk
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