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Prof. Dr. Tolunay’dan Marmara Bölgesi'ne 'yangın' uyarısı

Prof. Dr. Tolunay’dan Marmara Bölgesi'ne 'yangın' uyarısı

TÜRKİYE'nin birinci gündem maddesi olan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Marmara bölgesi için de kritik bir uyarıda bulundu.

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Bugün verdiği röportajda ormanların kendiliğinden tutuşması için sıcaklığın 200 dereceye çıkması gerektiğini söyleyen, “Şayet bir ormana yıldırım düşmemişse, yangın mutlaka insani hata, ihmal veya kasıtlı davranışı nedeniyle çıkar” sözleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Doğanay Tolunay, CNN TÜRK canlı yayınına katıldı ve günlerdir Türkiye’nin birinci gündem maddesi olan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, şöyle konuştu: Sonunda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim dilimi ısırarak söylüyorum bakın yavaş yavaş Marmara Bölgesi için de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Marmara Bölgesi yağışlıydı. Ama uzun zamandan beri buralarda da yağmur yağmıyor."

"Çanakkale taraflarında, Trakya’da Keşan taraflarında da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oralarda da çam ormanlarımız var. Sıcaklıklar Ege, Akdeniz kadar olmasa da 37-38 derecelere çıkabilir çok dikkatli olmamız gerekiyor."

"Eskiden bu kadar sıcak olmadığında bir kıvılcım ormana düştüğü zaman tutuşmuyordu belki yanmaya sebep olmuyordu artık çok küçük bir kıvılcım çok büyük yangınlara sebep oluyor."

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